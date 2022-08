Nuova grana per Anna Wintour,rischia sua prima protesta digitale

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Anna Wintour, la 72enne arbitra dello stile, rischia la prima protesta digitale nei suoi 34 anni alla guida di Vogue. E la rischia proprio per il numero di settembre, quello più importante dell'anno. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Wintour potrebbe infatti trovarsi di fronte a una potenziale rivolta dello staff sui salari, i contratti ma anche il riconoscimento sindacale. Dopo il successo della protesta 'no contract, non clicks' a Wired - una delle pubblicazioni di Condé Nast -, i dipendenti potrebbero riproporla anche a Vogue 'minacciando' così il 'September Issue'. La protesta ha fatto perdere milioni di dollari a Wired lo scorso mese, quando i suoi lavoratori hanno minacciato di bloccare i link pubblicitari sul sito. (ANSA).