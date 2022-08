Chrissy Teigen e John Legend sono in attesa del terzo figlio. La modella di nuovo incinta

Chrissy Teigen e John Legend sono in attesa del terzo figlio. Lo ha annunciato la stessa modella con un post su Instagram in cui si mostra con il pancione. La notizia della nuova gravidanza arriva circa due anni dopo l'aborto spontaneo del 2020. "Ne abbiamo un altro in arrivo - si legge nel post - finora tutto è bello e perfetto, mi sento una meraviglia e ottimista".

Teigen e Legend sono sposati da nove anni e hanno due figli, Luna e Miles, nati - come loro stessi hanno rivelato - attraverso la fecondazione in vitro. Il post lascia intendere che anche il terzo sia stato concepito nello stesso modo: "Un miliardo di punture dopo", ha sottolineato la Teigen a proposito della sua gravidanza.