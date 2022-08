Jane Fonda torna nel fitness, testimonial per stile 'movewear'

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - C'è lo sportswear, ossia l'abbigliamento sportivo tecnico, c'è poi la sua evoluzione, il cosiddetto athleisure (crasi dei termini athletic, ossia sportivo, e leisure, tempo libero) che è lo stile che complice la pandemia ha contagiato il post con un abbigliamento sportivo e comodo adatto all'ufficio oltre che alla palestra. E ora c'è in rampa di lancio un nuovo termine, 'movewear' fatto di capi eleganti e funzionali che sostengono chi li indossa nelle varie discipline o nella quotidianità, comodamente e in sicurezza.

Testimonial la pioniera del fitness Jane Fonda. Move è il nuovo marchio di H&M, dal 4 agosto, che vuole 'democratizzare l'abbigliamento sportivo, includendo le diverse fisicità e i diversi tipi di movimento". E' una moda che vede lo sport in termini di movimento, adatto a tutti, non necessariamente a fisicità toniche, 'palestrate', super allenate. E si inserisce nel più ampio concetto wellness di stare meglio muovendosi in qualche modo anche semplicemente camminando.

"Ho passato gran parte della mia vita a far muovere le persone e sono stata naturalmente attratta dalla missione di H&M Move di creare movimento, mi è anche piaciuta l'idea di chiamare i capi 'movewear'. Per me l'obiettivo non è di essere più o meno atletici, ma di dare al proprio corpo il tipo di movimento di cui ha bisogno per rimanere in salute per prendersi cura di sé stessi", ha commentato Jane Fonda, attrice veterana, 84 anni, che giusto 40 anni fa lanciava con successo planetario il suo primo video di aerobica.

Pensata per donna e uomo, la prima parte della capsule comprende una varietà di top funzionali, giacche leggere e un'ampia selezione di collant e reggiseni sportivi, oltre ad articoli appositamente progettati per allenarsi e correre senza l'ossessione della taglia stringata. (ANSA).