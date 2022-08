Biagiotti, torno a sfilare in piazza del Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "E un grande privilegio poter contribuire a restituire a Roma parte della sua bellezza con il restauro della statua della Dea Roma. Sono 25 anni che lavoro nella mia azienda, da quando ne avevo 19, e poter festeggiare con una sfilata in piazza del Campidoglio significa anche un impegno per altri aspetti, come quello di contribuire a creare valore sul territorio. La collezione SS 2023 come anche la sua presentazione saranno innovative, un anno zero per me, un dialogo che collega la moda alla città come alla Ryder Cup che ospiterò nel Marco Simone Golf Club il prossimo anno. Il restauro della Dea Roma comincerà il giorno dopo la sfilata che si terrà il 12 settembre". Ad annunciare le novità al telefono con l'ANSA è Lavinia Biagiotti, presidente e ceo dell'omonimo gruppo.

Biagiotti sceglie quindi per la seconda volta di seguito Roma come palcoscenico per sfilare. Il Campidoglio, cuore della romanità, sarà il set della sfilata Laura Biagiotti, un palcoscenico unico al mondo a cui il brand è significativamente legato. Il Gruppo Biagiotti infatti ha restituito all'originale bellezza la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono, e la Fontana della Dea Roma, i cui lavori verranno avviati nei giorni successivi allo show. La vocazione internazionale del brand Biagiotti, primo marchio italiano a sfilare in Cina nel 1988 e in Russia nel 1995, si coniuga con il forte legame con il territorio. (ANSA).