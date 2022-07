Etica sostenibile, Cucinelli superstar di Roma è di Moda

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Brunello Cucinelli è la superstar di "Roma è di Moda", la sfilata-spettacolo ideata da Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto, che porta in pedana in Via Veneto abiti d'archivio delle maison che hanno reso celebre la couture romana nel periodo della Dolce Vita e le novità di ricerca realizzate da nuovi e accreditati talenti della moda. Il tutto grazie alla volontà e al coordinamento dell'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato. Un tableau vivant, con 12 creazioni indossate dai collaboratori di Brunello Cucinelli, renderà omaggio al 'Re di Solomeo' che dopo aver parlato della sua moda e dei valori che attribuisce al lavoro, riceverà un riconoscimento. Sul palco ci sarà anche un diamante da 70 carati indossato da un personaggio che si esibirà nello show. E' della DiamondDiamond di Andrea Falcioni, azienda romana specializzata in gioielli "etici" realizzati con oro riciclato e diamanti tracciati, gli stessi che adorneranno l'abito del sopranista Paolo Anziliero.

Alessandro Consiglio porta in pedana una collezione giocata sul reimpiego di materiali di uso quotidiano. Dieci pezzi pop, robe-manteau, redingote e cappe lunghi fino ai piedi con colli importanti e ampi revers. Completano gli outfit le borse di Marta Giacomini realizzate con tubi idraulici e lastre di vecchie radiografie. Ad aprire la sfilata la drag queen Fabio Nocerino che indossa l'abito originale di Anita Ekberg, creato per il film La Dolce Vita. Segue un quadro omaggio ai sarti della Dolce Vita, 14 abiti degli anni '60 creati da Fernanda Gattinoni, Emilio Schubert, Carosa, Lancetti, Valentino, Tita Rossi, tratti dall'archivio di Stefano Dominella. Sfilano le creazioni di Federico Firoldi, giovane designer che usa la tecnica del upcycling e del recycling e 13 creazioni di Francesca Liberatore. Guillermo Mariotto fa sfilare abiti realizzati con la gomma riciclata di Ecopneus che vanno a formare una processione talare capitanata da Rino Barillari, King dei Paparazzi vestito da papa, in candida veste adornata da inserti realizzati dalla gomma riciclata. Lineapiù propone una capsule di 14 abiti da sera in maglia firmata dalla designer da Naira Khachtryan. (ANSA).