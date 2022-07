Moda: Diesel entra nella top ten di The Lyst Index

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 27 LUG - Diesel sale al nono posto di The Lyst Index, la classifica mondiale trimestrale dei brand più famosi della fashion industry, affiancando nella top ten brand quali Gucci, Balenciaga e Valentino.

Lyst indica tra le ultime novità di Diesel la nomina di Eraldo Poletto come Ceo, il lancio della linea Diesel Sport, e celebrities come Kylie Jenner, Dua Lipa e Julia Fox che hanno scelto di vestire il brand.

Nel 2022 il marchio di Renzo Rosso ha aperto nuovi store a New York, Tokyo e Forte dei Marmi, mentre di recente la collezione Fall-Winter 22, già protagonista di una sfilata durante la settimana della moda di Milano, è stata presentata in un runway show a Tokyo.

La formula alla base di The Lyst index tiene conto del comportamento degli acquirenti, comprese le ricerche all'interno e all'esterno della piattaforma, le visualizzazioni dei prodotti e le vendite. Per tenere traccia dell'appeal del marchio e del prodotto, la formula incorpora anche le menzioni sui social media, le statistiche sull'attività e sul coinvolgimento in tutto il mondo, per un periodo di tre mesi. (ANSA).