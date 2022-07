Pronovias fa bis con Ashley Graham per capsule sposa curvy

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Pronovias Group, leader spagnolo del bridal luxury, svela la seconda collezione "Ashley Graham X Pronovias", che rappresenta un ulteriore passo nell'impegno del Gruppo nel sostenere e promuovere la body positivity nel mercato del bridal. Come per tutte altre collezioni, anche questa capsule sarà disponibile in una gamma estesa di taglie dalla 32 alla 64 (ES). I 17 modelli presentano silhouette leggere e fashion forward, disegnate a quattro mani da Alessandra Rinaudo, direttrice artistica di Pronovias e Ashley Graham con una missione: realizzare i sogni di tutte le spose curvy e plus-size offrendo una vasta gamma di abiti con una vestibilità e un sostegno perfetto che le faccia sentire eleganti. (ANSA).