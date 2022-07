Chiara Boni torna a sfilare a New York

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Dopo la sfilata al Caffè Paszkowski di Firenze a gennaio di quest'anno, la griffe Chiara Boni La petite robe torna sulle passerelle di New York, dove già ha sfilato in passato, per presentare la collezione primavera-estate 2023. Lo show si terrà il 13 settembre a The Gallery at Spring Studios.

Non è un caso che la stilista porti avanti il discorso iniziato anni fa sulla piazza americana, perché proprio questo mercato può contare su una forte e consolidata clientela: dal 2010 infatti ha ottenuto consensi e visibilità̀ nei maggiori Department Store, come Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus in cui è presente con corner dedicati e un'ampia selezione di capi, alcuni dei quali realizzati in esclusiva. "New York ci ha sempre accolti a braccia aperte e il ritorno nella grande mela ci è sembrato del tutto naturale dopo questi anni di pandemia - dice la stilista -. Il mercato americano mi stimola costantemente a nuove sfide. Le mie collezioni sono diventate un must per le mie clienti, tanto che ho ampliato con successo la gamma di proposte con il beachwear ma soprattutto con una selezione sempre più ampia di separates: giacche, top, pantaloni e gonne". (ANSA).