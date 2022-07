A Cividini il Tao Fashion Digital Award 2022

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Andrà al marchio Cividini, special guest della nuova edizione della Taomoda Week, in programma dal 19 al 24 luglio a Taormina, il Tao Fashion Digital Awards. La maison che negli anni '80 ha rivoluzionato la maglieria in cashmere, dopo la vittoria dell'edizione nel 2018, torna sul palcoscenico del Teatro Antico svelando in anteprima una preview della sua collezione S/S 2023 nella serata in programma il 23 luglio.

"La collezione - rivela Piero ividini, fondatore del marchio che dirige assieme su moglie Miriam - è espressione estetica del vivere all'italiana. Le linee rimangono fedeli ai dettami della maison, comprendendo pezzi elaborati secondo uno studio certosino delle proporzioni e delle colorazioni presenti in palette. La cura del dettaglio è imprescindibile e in quest'ultima proposta assume una valenza esotica, sottolineata dall'uso di gigli di maglia in lamè su orecchini e calzari oltre ad essere presenti su caftani di maglia, che ricordano delle grandi ghirlande ispirate alla Primavera di Botticelli".

Contraddistinto da stile moderno, purezza, rigore nelle linee e ricerca qualitativa per i materiali impiegati, il marchio bergamasco Cividini è pioniere della maglieria in cashmere, da sempre capace di far dialogare il savoir faire artigianale con le moderne tecnologie di lavorazione. (ANSA).