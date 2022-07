Altaroma, con l'Accademia del Lusso sfila il metaverso

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Ispirazione metaverso, per le 12 capsule realizzate per il final work da altrettanti studenti dell'Accademia del Lusso Roma, che hanno sfilato sulla pedana del Guido Reni District con Altaroma, nella giornata conclusiva della kermesse. Ad applaudirli anche l'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato- Titolo della sfilata The Clash. Sulla passerella creatività, innovazione, ricerca, tagli laser in 3D, ma anche sartorialità. "L'Accademia del Lusso di Roma - spiega la direttrice Laura Gramigna - sfila con i suoi talenti. La collezione è ispirata al tema The Clash, uno scontro tra mondo reale e virtuale, legato anche alle tradizioni. Si tratta di creazioni particolari, frutto della fusione tra tangibile e intangibile, ispirate al metaverso, al mondo immaginario e al futuro".

Alberto Maoddi, Alice Borioni, Christian Visconti, Emanuela Madonna, Federica Fusco, Gianluca Gobbini, Giulia Gallian, Matteo Cesarotti, Nicola Minotti, Nicoletta Cavezza, Sara Miranda e Siria Scorrano sono i nomi dei giovani talenti, selezionati tra i migliori della sede romana dell'Accademia, che hanno presentato al pubblico la propria capsule composta da cinque outfit ispirati al tema dell'incontro tra tradizione sartoriale e nuove tecnologie. (ANSA).