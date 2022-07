Altaroma, Accademia Koefia, la bellezza dell'artigianalità

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La bellezza salverà il mondo" affermava il Principe Miskin nel romanzo L'Idiota di Dostoevskij. Un'affermazione spesso ripetuta quando si parla di futuro dell'arte o della moda. Da questo assunto sono partiti gli studenti dell'Accademia Koefia nel realizzare la loro nuova collezione, che vuole sottolineare il loro impegno, nel portare avanti il lavoro di alto artigianato e di alta sartoria, quello che si tramanda da generazione a generazione e che si rinnova attraverso l'arte del saper fare.

Gli studenti della Koefia si sono ispirati a Gustav Klimt, protagonista della Secessione Viennese e dell'Art Nouveau, le cui figure femminili sono sensuali, sinuose ed eleganti, quasi stilizzate. Quella di Klimt è una donna nuova, la sua pittura è bidimensionale, prevale l''uso delle dorature e del tassello che richiama alla tecnica bizantina del mosaico.

L'unicità dei capi della collezione viene esaltata dalle lavorazioni utilizzate dagli studenti: le complesse trame di maglieria, le lavorazioni in metallo ed elaborati ricami celebrano il lavoro manuale, mentre gli accessori creati in stampa 3D e i tessuti stampati digitalmente richiamano le grafiche di Kolo Moser, determinando una liaison diretta tra il passato e l'attualità. Il leit motiv della collezione è l'oro, il pregiato metallo che si plasma come accessorio, per poi diventare elemento per impreziosire i ricami ed infine trasformarsi in filato per intrecciarsi nelle lavorazioni in maglieria.

Gli stilisti sono: Maria Clara Armenio, Sofia Caprini, Benedetta Cavalsassi, Giulia Cervoni, Michela Cocco, Sonia Coletti, Federica Corsetti, Samira Cossu, Flavia D'andrea, Carmela Destro Pastizzaro, Luigi William Felicetti, Flavia Ferraresi, Vivian Gressana, Martina Iemmolo, Marta Luciani, Aurora Magliacca, Valentina Mancini, Chiara Mantini, Anna Martone, Lucilla Monfardini, Elena Morale, Claudia Olivieri, Camilla Pabustan, Cristina Palamaru, Tiziano Palumbo, Veronica Planeta, Eleonora Ruggeri, Chiara Sonaggere, Corina Tarna, Simone Teseo, Francesco Trapani, Alessandra Vapeni. (ANSA).