Hilfiger tornerà a sfilare in presenza a NY l'11 settembre

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Tommy Hilfiger annuncia il suo ritorno alla New York Fashion Week dopo tre anni, con un evento che svelerà l'ultima collezione See Now, Buy Now Fall 2022, coinvolgendo il pubblico sia fisicamente che digitalmente.

L'esperienza interattiva, che si svolgerà l'11 settembre, prenderà ispirazione da New York: un insieme di persone e sottoculture, una collisione di lo-fi e hi-tech, una fusione di stile e creatività. Nella cornice di New York City , luogo di nascita del marchio, l'evento metterà in contatto le persone attraverso momenti di creatività allestiti sullo Skyline Drive-In di Brooklyn e attraverso una parallela attivazione nel metaverso. "Quando ho pensato a dove realizzare il nostro ritorno sulle passerelle, il mio cuore è andato immediatamente all'iconica cultura creativa di New York ", ha dichiarato Tommy Hilfiger. "È qui che la moda, l'arte, la musica e l'intrattenimento si connettevano quando ho iniziato a lavorare in questo settore. E ancora oggi, questo approccio mi spinge ad impegnarmi con le comunità locali che costruiscono nuove esperienze creative. Questa stagione è incentrata sulla fusione delle mie ispirazioni passate unite a nuovi concetti di eventi dal vivo e mondi virtuali. È l'espressione perfetta di ciò che rappresentiamo, mentre rendiamo omaggio alle nostre origini con un ritorno alla Nyfw". Diverse attivazioni multimediali del brand daranno vita alla collezione Fall 2022, da New York alle capitali europee, fino a Chengdu e oltre. Nuovi retail concept in selezionati store monomarca, assieme a takeover dei principali partner commerciali e pure player in tutto il mondo, completeranno l'esperienza phygital. Dentro e fuori dalla passerella debutteranno collaborazioni con talent globali, che reinterpreteranno in una nuova chiave i classici del prep.

Novità per il settore, lo show See Now, Buy Now sarà trasmesso in live-streaming all'interno della piattaforma globale di Roblox, composta da oltre 50 milioni di utenti giornalieri, accompagnati da avatar che indosseranno capi della collezione in una New York completamente rivisitata. Ogni look Tommy Hilfiger che sfilerà sulla passerella fisica sarà acquistabile attraverso la piattaforma. (ANSA).