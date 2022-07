Altaroma: Gretel Z tra dee dell'Olimpo e arcobaleni

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La nuova collezione Primavera/Estate 2023 di Gretel Z marchio disegnato dalla stilista bergamasca Gretel Zanotti, che sfila con Altaroma nel Guido Reni District, nasce dalle sensazioni di un momento vissuto. Gli attimi che seguono un temporale estivo, quando ci si aspetta di vedere apparire in cielo un timido arcobaleno, che tuttavia genera meraviglia e stupore. Così la giovane designer, per questa stagione, si è trasformata nell'ellenica messaggera dalle ali dorate: Iris, personificazione dell'arcobaleno, che correva dal cielo alla terra, fino alle profondità più oscure degli abissi, una bellissima e dolce fanciulla dai tratti raffinati. Gretel Zanotti ha realizzato abiti che riprendono i chitoni formati da gocce iridescenti e pepli con cui la dea è abitualmente rappresentata. Tutto in una palette cromatica che ricrea i colori dell'arcobaleno e delle onde del mare. Fedele alla lavorazione a mano di tessuti pregiati, tipica dell'alta sartoria made in Italy, Gretel inserisce sui suoi capi piume leggiadre, e crea ricami floreali con preziosi cristalli naturali, amazzonite, quarzo rosa e madreperla. (ANSA).