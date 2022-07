Altaroma: assenza di gravità per Antonio Martino Couture

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "No gravity" è il titolo della collezione di Antonio Martino Couture che ha sfilato al Guido Reni District in chiusura della quarta giornata di Altaroma.

Definita dallo stilista come couture contemporanea, la collezione nasce dall'idea di un viaggio immaginario dov'è possibile correre sospesi su un manto di nuvole. In questa immagine, il sole riflette sulla distesa di nubi creando giochi di luci netti e definiti ma allo stesso tempo impalpabili.

Antonio Martino, per questa collezione, ispirandosi a una serie di immagini ideali, crea così dei look dai tagli rigorosi, capispalla realizzati in crepe di seta e pelle specchiata per riprodurre l'effetto del sole che sorge e illumina il nuovo giorno. L'effetto no gravity si traduce invece in plissé di tulle e taffetà della collezione, dove si mescolano nuove applicazioni 3d per creare una couture contemporanea. La palette cromatica riporta al viaggio immaginario dello stilista dove si mescolano sfumature di rosa cipria, bianco, nero, blu notte, bluette, fucsia e blu. (ANSA).