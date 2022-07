Altaroma, sfila la vagabonda trasformista di Luigi Borbone

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Lei è trasformista e vagabonda, una versione moderna e femminile di Charlie Chaplin. Ricca davvero o per finzione cinematografica, ama trasformarsi perché adora la moda e cambia il suo aspetto come un'attrice navigata.

Lei inventa ciò che può con ciò che ha. Fossero anche indumenti all'apparenza umili o vestigia di un nobile passato un po' impolverato. Si è lasciato ispirare da questa visione Luigi Borbone, per creare la sua nuova collezione di alta moda per l'Autunno/Inverno 2022-23, una sintesi d'ispirazioni che generano un mood di lusso informale, fatto di materiali preziosi come georgette, crepe de chine, cadì in seta, reti trafitte da Swarovski e ricami eseguiti a mano. E' una collezione dove i pantaloni cargo si portano con giacche dal taglio maschile, mentre gli abiti hanno pieghe plissé dalle forme spigolose e dai colori polverosi. Sono larghi o strettissimi i pantaloni ricamati o incrostati di paillettes brillanti, che si trasformano in mise simil tutù che ricordano le acrobate e le cavallerizze del circo. Alcuni look sono contaminati dalle opere dello scultore concettuale Lou Duca, artista che spesso collabora con il mondo della moda, contestando la divisione tra il regno della memoria e il regno dell'esperienza, di matrice dichiaratamente classica. (ANSA).