Altaroma: final work e un video per Naba

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sono 10 i designer del Biennio Specialistico in Fashion Design di Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) che hanno presentato i loro final work, sfilando con le loro mini collezioni sulla pedana di Altaroma, nel Guido Reni District. Ad anticipare l'ingresso delle collezioni in passerella, l'intervento dell'assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato, che ha posto l'accento sull'impegno del comune di di ritrovare la centralità di Roma in un contesto internazionale. A seguire la proiezione del video intitolato "Dont ask me why", che presta il nome all'intero evento che vede la direzione artistica di Paolo Bazzani, art director e docente Naba. Il filmato presenta una selezione di progetti, realizzati dagli studenti del Biennio Specialistico in Fashion and Textile Design dell'A.A.

2020/21 (biennio che si è evoluto a partire dall'anno accademico successivo nei due Bienni Specialistici in Fashion Design e in Textile Design). Un'opportunità di visibilità importante per presentare anche le collezioni create durante il periodo di pandemia. La selezione di immagini presenti nel video-racconto è stata curata da Nicoletta Morozzi, Naba fashion design avisor, mentre il video con le relative animazioni è stato creato da S.C. Artroom, studio che dal 1975 opera trasversalmente nel settore della creatività. La sfilata si chiude con le creazioni realizzate all'interno del progetto speciale svolto durante l'anno con PROMPERU' Italia (Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del Perù in Italia) che ha l'obiettivo di promuovere il filato di Alpaca come una fibra di alta gamma e portatrice dei valori di eco-sostenibilità, tradizione e cultura del territorio peruviano.

Il sound dell'evento è stato realizzato ed eseguito dal Saint Louis College of Music: le musiche originali sono, per la composizione elettronica, a cura degli allievi accademici del Dipartimento di Musica Elettronica, mentre gli allievi dei Bienni di specializzazione in Composizione e Musica Applicata hanno diretto dal vivo i brani che hanno composto e orchestrato eseguito da 10 musicisti. (ANSA).