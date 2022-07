Altaroma: sfila l'Accademia di Costume e Moda, i vincitori

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'Accademia Costume & Moda (Acm), con sede a Roma e Milano, ha presentato il Fashion Show Talents 2022, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, Altaroma, Regione Lazio e Roma Capital,e nella sede della Ex Caserma Guido Reni. In passerella le collezioni di 15 studenti con diploma accademico di primo livello (Dapl) in Costume e Moda e in Comunicazione di Moda, Fashion Editor Styling & Communication (Fesc). I finalisti hanno avuto l'opportunità di collaborare con 30 aziende del made in Italy per la realizzazione di 15 capsule collections (6 outfit ciascuna). Inoltre, 3 studenti del Dpl in Fashion Editor, Styling & Communication (Fesc), hanno avuto la possibilità di realizzare un proprio magazine, cartaceo e/o digitale, e di curarne la strategia editoriale e di comunicazione.

Vincitori del Talents 2022 sono: Lorenzo Castano con la sua collezione "Black & Tulips" menswear e womenswear; Vincenzo Maria Silvano per gli accessori ha realizzato la sua collezione "Fisiognomica". I Talents 2022 del Dapl Fesc, coordinati da Antonio Mancinelli e Marco Meloni, sono Marianna Caliandro, Noemi Managò e Clementina Vando. Vincitrice del Talents di comunicazione è Marianna Caliandro con il suo progetto "Bodycopy".

Un traguardo importante, culmine di tre anni di studio e attività laboratoriali, reso possibile per ciò che riguarda il Dapl Cem, grazie alla collaborazione straordinaria con alcune tra le migliori realtà del made in Italy (aziende tessili laniere e seriche, ricamifici, concerie e calzaturifici), in grado di realizzare in esclusiva per i Talents 2022 e su loro disegno: jacquard in lana, in seta, in jersey, sviluppi di stampe e lavorazioni, ricami, tagli laser e finissaggi particolari. Un link tra aziende e studenti per la presentazione di collezioni che nascono da un'attenta ricerca, da una sperimentazione nei tessuti e nella materia, da un'acquisita competenza tecnica e progettuale unitamente al know-how artigianale e ai raffinati processi industriali delle aziende coinvolte. Collaborazione che nasce già nel '64 con la fondatrice Rosana Pistolese e portata avanti dalla presidente Fiamma Lanzara, scomparsa nel 2020. (ANSA).