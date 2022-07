Altaroma diventa una fondazione, anno zero per la moda romana

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Altaroma diventerà entro l'anno una fondazione, uno strumento agile che permetterà l'ingresso di altri capitali, oltre al sostegno dei soci storici, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma (Cciaa), Regine Lazio, Ice, per la realizzazione di grandi eventi, per una programmazione poliennale delle manifestazioni di moda e naturalmente per il sostegno ai giovani. L'annuncio è stato dato oggi dai soci storici di Altaroma, nel corso della presentazione, nella Ex caserma Guido Reni, sede delle sfilate estive, della decima edizione del progetto di Showcase, esposizione che connette i giovani designer, stavolta 68, con buyer e giornalisti. Presenti alla conferenza stampa, la presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi, l'assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli; l'assessore al Turismo Grandi Eventi Sport e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. (ANSA).