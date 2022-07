Altaroma al via con la Generazione Z

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Sono i ragazzi della Generazione Z, i nativi digitali che sfilano per la Mam Maiani Accademia di Moda, ad aprire il calendario delle presentazioni di Altaroma nelle ex Caserme invia Guido Reni, in programma dall'11 al 15 luglio.

Presente l'assessore al Turismo Grandi Eventi Sport e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato che ha annunciato una sfilata a Veneto per il 28 luglio. Ma nella stessa prima giornata salgono sulla stessa passerella anche i final work degli studenti dell'Istituto Europeo di Design con 12 capsule e quelli dell'Accademia di Belle Arti da Frosinone. Gianluca Saitto presenta invece la sua collezione nel laboratorio Olfattivo di via delle Carrozze.

I ragazzi della Generazione Z sfilano per la Mam nella loro normalità, senza essere modelli professionisti, su una passerella pensata per dare voce alle loro passioni, per rappresentare quel mondo fatto di tecnologie e piattaforme attraverso cui sono abituati a dialogare e socializzare sin dall'infanzia. La famiglia, la libertà d'espressione, la giustizia, la gentilezza, sono i loro valori. James Dean, Einstein, Renato Zero e Damiano dei Maneskin, Coco Chanel e Alexander McQueen per lo stile, i loro modelli di riferimento.

Caotici e vulnerabili, attori e spettatori di un mondo sempre più in bilico, solcano per la prima volta una passerella di moda per presentare una collezione che segue un concetto di moderna sostenibilità come ritorno all'individualità, a taglie non standardizzate, ad una esigenza di praticità e di inclusività con outfit che non prevedono distinzioni di sesso. Trasparenze per camicie dalle maniche di organza nascoste sotto ampi colli in Pvc, sotto boleri dai grandi cappucci da indossare su shorts e ampie gonne lunghe, oppure sotto comode giacche asimmetriche patchwork abbinate a pantaloni palazzo e jeans. Tutto è concepito in un allegro disordine di combinazioni, tagli, tessuti lacerati, intarsi, di audaci sovrapposizioni di stili.

Tutto è scambiabile tra lui e lei. Fettucce intrecciate a filati di lana si trasformano in elementi di decoro, come le bande decorate di perline per nascondere gli occhi. (ANSA).