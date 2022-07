Moda: White torna a settembre con 7 location

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - White | Sign Of The Times, la fiera delle tendenze, torna dal 22 al 25 settembre e aumenta la sua superficie espositiva portando a 7 le location nel Tortona Fashion District. In attesa della rassegna, via alla campagna dal titolo "An Eye On The Future" creata da un team di tre giovani creativi - Nicolò Di Leo Lanza, Tommaso Bruti Liberati e Roberto Bernasconi - sotto il nome di Green Light Project, che rappresenta il fil rouge della rassegna, legata all'innovazione e alla transizione ecologica e digitale del settore moda.

Tra i brand che hanno confermato la loro presenza, Art259design, Balossa della designer lituana Indra Kaffemanaite che ha realizzato i campionari di alcuni tra i più grandi nomi della moda come Maurizio Pecoraro e Giambattista Valli, la tedesca Susanne Bommer e Sofie d'Hoore da Bruxelles.

Confermata anche la seconda edizione del format WSM - White Sustainable Milano: il progetto fashion-tech di sostenibilità, innovazione tecnologica e digitale della filiera creativa e produttiva, con un nuovo focus sulle ultime strategie rivolte alla digitalizzazione del retail. (ANSA).