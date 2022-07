Per sfilata Valentino The Beginning voce Piccioli su Spotify

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - In occasione della sfilata "Valentino The Beginning" Haute Couture Fall/Winter 2022-23 dell'8 luglio 2022 a Roma, Valentino sarà protagonista di una prima per Spotify. Il direttore creativo della maison Pierpaolo Piccioli, darà voce alle atmosfere dello show con un'inedita nota vocale, che permetterà a tutti gli utenti della piattaforma di vivere l'evento di Piazza di Spagna in maniera ancora più completa e immersiva.

"Roma è dove tutto inizia, la vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui. Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a Valentino" ha detto Pierpaolo Piccioli.

La maison da tempo ha scelto Spotify per dar vita alla propria identità musicale. Valentino renderà omaggio alla Città Eterna con un evento unico nel suo genere, dove storia e contemporaneità si fonderanno al ritmo delle inedite musiche. La playlist della sfilata, oltre ad essere fruibile sul canale ufficiale Spotify di maison Valentino, verrà anche embeddata all'interno di una sezione inedita dell'app dedicata ai guest, per rendere l'esperienza ancora più immersiva. (ANSA).