Moda: arriva 'Molto italiano', il podcast su Dolce e Gabbana

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Dalla corsetteria al colore nero, passando per la canottiera e il carretto siciliano, 'Molto italiano' è la prima serie di podcast prodotta da Chora Media - la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi, che la dirige - per Dolce&Gabbana. Pensata per un pubblico internazionale e realizzata in lingua inglese, con la voce narrante di Isabella Rossellini, è disponibile gratuitamente dal 7 luglio su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e tutte le altre principali piattaforme audio, oltre che su choramedia.com.

Ciascun episodio è dedicato a uno dei capisaldi del brand, a partire dal reggiseno, protagonista del primo episodio, dove la scrittrice siciliana Nadia Terranova condivide i suoi ricordi legati a questo oggetto. E poi il nero, con un contributo del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. (ANSA).