Pomellato, inno alla natura in collezione alta gioielleria

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Pomellato presenta la sua terza collezione di alta gioielleria La Gioia, A Walk in Nature, dove lo spunto di ispirazione è un paesaggio immaginario, di una natura evocativa, dai primi raggi del sole nascente ai misteri della notte, tradotti nello stile tipico di Pomellato. I 33 gioielli della collezione catturano la luce in sette temi diversi che utilizzano oro e gemme colorate, uno stile che ha distinto Pomellato fin dalle sue origini, nel 1967. "La nostra visione dell'alta gioielleria è davvero unica" spiega Sabina Belli, ad di Pomellato. "La libertà di espressione e la creatività inarrestabile che da sempre caratterizzano Pomellato raggiungono il loro apice con La Gioia, perché anche l'alta gioielleria possa essere facile e piacevole da indossare".

"Durante questa passeggiata nel mondo naturale, il linguaggio Pomellato ruota intorno alle sensazioni scaturite dal petalo di un fiore, dai mutamenti di un cielo tempestoso, dal fascino delle luci di un tramonto" osserva Vincenzo Castaldo, direttore artistico della maison.

Secrets of the Rising Sun.I raggi del sole appena sorto, un'atmosfera nebulosa alle prime luci dell'alba. Riflessi morbidi come quelli di acquamarina e pietra di luna, che in questa famiglia spiccano nella trasparenza di tre collier. Summer Storm. L'intensità di nuvole burrascose, prima di un temporale estivo. Attraverso perle, diamanti e spinelli, profondi chiaroscuri esplorano qui tutte le sfumature del grigio. Shades of the Rainbow. Con un prezioso arcobaleno, la fine del temporale segna il ritorno del colore. Midday Gold. Al culmine di un mezzogiorno dorato, la luce raggiunge una straordinaria intensità. Into the Sunset Alle luci del tramonto, ogni gioiello si tinge di riflessi infuocati di ambra. Evening Shadows. Al calare della sera, le ombre del crepuscolo sfumano verso l'oscurità. Da quest'atmosfera emergono tre sinuosi sautoir in cui cristallo di rocca e perle. Discoveries in the Darkness Nella notte, questa passeggiata preziosa trova la sua conclusione nel mistero dei diamanti neri. (ANSA).