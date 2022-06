Premio La Moda per la Pace a Makaziwe Mandela e Simple Minds

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Torna la nuova edizione del premio "La moda veste la pace", evento patrocinato dalla commissione europea, dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Dopo Franca Sozzani, Valentino Garavani, Giorgio Armani e molti altre personalità internazionali, per questa edizione il premio è stato conferito a Makaziwe Mandela figlia del Nobel per la pace Nelson Mandela e ai Simple Minds. Maki, così la chiamava suo padre Nelson, è l'unica sopravvissuta dei quattro figli nati dal primo matrimonio di Mandela con Evelyn Mase. Colta, plurilaureata e appassionata di moda, Makaziwe ha fondato diverse società filantropiche come Nozala, un gruppo di investimento femminile per l'emancipazione economica delle donne nel suo Paese. Proprio per questa ultima iniziativa Maki riceve il premio La moda veste la pace 2022. Di recente la figlia di Nelson Mandela ha scelto l'Italia per presentare alla Fashion Week di Torino The Struggle Series, la collezione di moda streetwear che riprende i disegni originali realizzati dal Premio Nobel.

I Simple Minds furono fra i protagonisti del Live Aid nel 1985, del Mandela Day nel 1988 e il più recente Sms Venice.

Ancora oggi la band scozzese è impegnata in attività politiche e sociali a difesa dei diritti fondamentali dell'uomo. Durante l'evento sarà proiettato l'ultimo cortometraggio di African Fashion Gate dal titolo Nessuno escluso, messaggio contro le discriminazioni, distribuito sulle piattaforme di Rai Cinema.

La cerimonia di consegna del premio deciso da Marietou Dione, presidente di African Fashion Gate, laboratorio permanente di iniziative culturali contro razzismo, discriminazione ed esclusione nel mondo della Moda, delle Arti, dello Spettacolo e dello Sport, e da Nicola Paparusso ,direttore del Centro Alti Studi dei Diritti Fondamentali dell'Uomo di Afg - che si celebra ogni anno a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo, come per l'ultima edizione, si terrà il 18 luglio a Roma nella sede italiana della Commissione Europea. (ANSA).