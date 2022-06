Borsalino apre il suo primo beach club

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 28 GIU - Lo storico brand di accessori Borsalino debutta nel settore dell'hospitality di lusso annunciando l'apertura del suo primo beach club a Marina di Pietrasanta (Lucca). Si tratta di Panama restaurant beach Versilia by Borsalino, realizzato in collaborazione con l'imprenditore Gualtiero Vanelli, fondatore di Civiltà del Marmo. E' una struttura da 30 tende sulla spiaggia, un'area piscina in marmo di Carrara con bar ottagonale, un corner Borsalino, 2 aree vip e un ristorante che può ospitare fino a 120 persone.

Progettato sotto la direzione artistica di Anna Mocchetti e con la supervisione di Borsalino, lo spazio è realizzato con marmi pregiati, mobili in midollino, tonalità di sabbia, tortora e verde. Il fiore all'occhiello, si spiega, è il ristorante con lo chef Patrizio Giacomelli e la sua brigata di 15 persone.

