Chanel Metiers d'Art 2022/23 sfilerà il 6 dicembre a Dakar

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Dopo aver visitato Tokyo, New York, Shanghai ed Edimburgo, Chanel svelerà la sua nuova collezione Métiers d'art 2022/23, a Dakar, in Senegal, il prossimo 6 dicembre. "Scegliendo Dakar - precisa una nota - la maison desidera far contaminare il savoir-faire dei suoi Métiers d'art, con l'energia artistica e culturale della città".

La collezione che celebra il virtuosismo dell'alto artigianato di Chanel viene presentata ogni anno, a partire dal 2002, in una città diversa. Di recente la collezione 2021 è stata presentata a Firenze. (ANSA).