Moschino, omaggio a Tony Viramontes

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - E' un omaggio all'artista americano Tony Viramontes la collezione uomo per la prossima estate di Moschino, che è tornato a sfilare a Milano, dove mancava dal 2018.

"Ho voluto accendere una luce su un creatore brillante.

Viramontes è una forza" dice il direttivo creativo del brand, Jeremy Scott, che ha collaborato con gli archivi dell'artista per gran parte di questa collezione.

I motivi grafici e i visi astratti stampati su molti dei capi in passerella rendono infatti omaggio alle opere dell'illustratore di moda e fotografo e, in particolare, al suo contributo al magazine The Face e all'esplosione dello stile Buffalo creato da Ray Petry negli anni Ottanta. Scarabocchi e pennellate percorrono gonne a pieghe, shorts, blazer, abiti e soprabiti. Le giacche sportive sono abbinate a pantaloncini e combat boots, mentre tra gli accessori la nuova borsa ha la forma di un guantone da boxe. Per la sera, il tuxedo tempestato di cristalli e quello nero dove un ricamo di swarovsky riproduce un'opera di Viramontes.

Tra gli ospiti della sfilata, in un'ex fonderia della Bovisa, il rapper Sfera Ebbasta, i Meduza e Levante. (ANSA).