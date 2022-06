Sfilata a Siviglia al passo di flamenco per Dior Cruise 2023

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sfilata nel cuore della notte nella maestosa piazza di Spagna, a Siviglia, per la collezione Dior Cruise 2023 disegnata da Maria Grazia Chiuri. La sfilata rende omaggio alle ferias spagnole, dall'arte della danza alla tradizione equestre. L'icona della collezione è La Capitana, soprannome della leggendaria ballerina di flamenco Carmen Amaya, che con la sua libertà nel ballare ne ha reinventato le regole.

Indumento rappresentativo della cultura sivigliana, lo scialle di Manila. La località scelta fa da sfondo spettacolare alla processione di capi che si uniscono per formare un défilé che rende omaggio anche alla storia della maison. Dall'abito haute couture Bal à Séville primavera-estate 1956 - disegnato da Christian Dior - alla Plaza de Espana - costruito per l'Esposizione Iberoamericana del 1929 per abbracciare la ricchezza delle culture che hanno plasmato la Spagna, ripensando i codici di abbigliamento che ispirano la moda. Tra gli altri riferimenti, i look evocano la Duchessa d'Alba, personaggio leggendario che cavalcava in una foto con Jackie Kennedy con una giacca corta, pantaloni a vita alta e un cappello a tesa larga.

Sfilano abiti rosso intenso, vesti nere e mantiglie. Altrove risalta l'abbondanza di ricami che ornano le vesti della venerata Madonna della Macarena sul ruolo di un rituale sacro in una coreografia che sospende il corpo in un'immagine iconica.

