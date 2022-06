Dalla bioedilizia in passerella i nuovi abiti di alta moda

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - La bioedilizia incontra alta moda e design per dar vita a "Bluehouse, la casa che si indossa".

Isolanti naturali, teli traspiranti, carte da parati, diventano materia prima per gli abiti da far sfilare in passerella.

Longevità, sostenibilità, moda e design: quattro elementi per creare un ponte tra l'Ogliastra, una delle Blue zone del mondo, terra di centenari, e le alte vette del Trentino Alto Adige. Si parte l'1 luglio al Lumen, il museo della fotografia sulla cima di Plan de Corones, a 2.275 metri di quota, nel comune di Brunico.

Riflettori accesi negli spazi interni ed esterni della struttura e del ristorante AlpiNN, due edifici costruiti in stile minimalista ben incastonati nel paesaggio e contesto. L'idea è frutto della sinergia tra un imprenditore sardo, Marco Bittuleri, originario di Arzana, ceo di Bluehouse e la Maison De Santis by Martin Alvarez. In passerella saranno protagonisti gli abiti ispirati a una design sostenibile, rispettoso dell'ambiente. Voluminosi e dal taglio scultoreo, di ispirazione italiana e anima colombiana, creazioni sartoriali frutto di una contaminazione di stili, colori, ricerca di materiali innovativi e tecniche della tradizione artigianale. "Abiti da ammirare e indossare, ma portatori di un messaggio legato all' utilizzo di materiali non inquinanti nei tessuti come nei ricami e applicazioni", spiega Martin Alvarez.

"Per l'occasione - aggiunge Bittuleri - sfileranno abiti di alta moda realizzati con i materiali che utilizziamo per la costruzione di case in legno con tecniche costruttive di edilizia sostenibile e in sintonia con il contesto naturale che le circonda. Per sensibilizzare donne e uomini sull'idea di progettare case dal design innovativo costruite con materiali salubri che, sotto forma di tetto e pareti, diventano la nostra seconda pelle". La sfilata, a ingresso libero, si svolge in concomitanza con la prima serata dedicata al Kronplatz By Night, kermesse di cultura e divertimento. (ANSA).