Lady Jean Campbell in posa in nuova campagna di Scervino

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - E' la top model del momento, è lady Jean Campbell, 25 anni, figlia del conte scozzese Colin Campbell e di Lady Isabella Cawdor, la protagonista della nuova campagna di Ermanno Scervino per la collezione F/W 2022/23.

Abituati a vederla nelle copertine dei magazine con un look dai lunghi capelli biondi e lisci, negli scatti di Luigi & Iango, la modella,1,73, capelli chiari e occhi azzurri, sorprende invece il pubblico con un nuovo taglio di capelli cortissimi, tagliati a spazzola.

Come tutte le modelle doc, il primo lavoro nella moda è arrivato per Jean quando era giovanissima, nel 2013, con alcuni scatti per British Vogue. Subito il successo e in seguito è apparsa nella campagne Burberry, nelle pubblicità di Stuart Weitzman con Kendall Jenner , Willow Smith e Yang Mi, e nelle pubblicità e nelle sfilate di Louis Vuitton. Campbell è stato il volto del "per lei" di Narciso Rodriguez. È apparsa anche nelle pubblicità di Alexander McQueen , Bottega Veneta ,Tory Burch, Carolina Herrera, Ralph Lauren e Zara. Si è classificata tra le "Top 50"ed è nella lista "Money Girls". Per Scervino interpreta il movimento, la femminilità libera, quasi disordinata e la preziosità delle superfici della nuova collezione, dove lo stilista fiorentino esprime il suo grande amore per il colore e per i materiali. I riflessi dei rosa, verdi, turchesi, si moltiplicano nei velluti, nei panni ricamati, nella maglieria 3D, nella pelle intagliata e grazie a lavorazioni che riprendono le brillanti squame dei pesci o a motivi della pelle di coccodrillo. (ANSA).