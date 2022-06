Pitti Uomo, Sapio scommette sugli abiti senza tempo

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Sbarca a Firenze Pitti Uomo 102 il sartoriale puro di Sapio, il brand fondato da Giulio Sapio - ospite speciale in fiera - che attraverso un profondo lavoro di ricerca propone collezioni tailored per uomo e donna basate su concetti come equilibrio, proporzioni, eleganza, durata. La forma pura di ogni capo ricorda - secondo lo stilista - che l'abito è la nostra seconda pelle: una pelle che scegliamo, attraverso la quale ci raccontiamo e che soddisfa tutti i sensi.

Una pelle che Sapio condensa in una idea di guardaroba senza tempo con quei capi icona del mondo del tailoring che hanno tagli precisi, lavorazioni ricercate e perfette. E' un puro equilibrio formale. Per questo il guardaroba è identico, esteticamente, al maschile e al femminile. Anche se le silhouette sono costruite sulle diverse corporature. (ANSA).