Pitti Uomo, Johnny Lambs torna sul mercato

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Torna sul mercato il brand Johnny Lambs, ideato nel 1978 dallo stilista Giorgio Tocchi e ispirato a Gianni Agnelli (da cui prendeva il nome con una provocatoria traduzione in inglese) e alla moda del 'casual friday', quando i colletti bianchi newyorkesi il venerdì azzardavano uno stile rilassato. Il brand è ora pronto al rilancio per mano dell'imprenditore Giuseppe Nardelli che lo ha acquisito nel 2019. Debutta così oggi a Pitti Uomo 102 la collezione PE 2022, versatile e colorata, dal mood giocoso. Tutto ruota attorno a un capo icona, la polo, ma comprende anche cardigan, gilet, felpe, pantaloni in jersey e denim, bermuda e calzoncini da mare. "Si tratta di un brand unico che propone non solo dei capi, ma un vero e proprio lifestyle: fuori dalle righe e chic al tempo stesso - racconta Nardelli -. Sono convinto che, riuscendo a trasferire questa identità ai consumatori, si possa tranquillamente prevedere di raggiungere già nei prossimi tre anni un giro d'affari di circa 25 milioni". La distribuzione strutturata per il brand sarà sin da subito multicanale e prevede il coinvolgimento dei wholesaler, l'inaugurazione di alcuni monomarca strategici e la vendita tramite e-commerce.

