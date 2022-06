Superga, Emily Ratajkowski sbarca a Pitti Uomo

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Da top model internazionale a stilista il passo può anche essere breve. Ecco che la modella Emily Ratajkowski è arrivata a Firenze per presentare la capsule collection che ha disegnato per Superga, un marchio di cui è fan da sempre e che conosce molto bene. "Adoro Superga e le sue sneakers senza tempo. Indosso il marchio da anni, questa collaborazione mi è sembrata quindi del tutto naturale", ha affermato la nuova ambassador del marchio torinese, spiegando da quali icone e donne trae ispirazione.

"Il mio stile è influenzato da innumerevoli donne! A volte posso essere influenzata da una donna che vedo camminare per le strade di New York, altre volte l'ispirazione può venire da vecchie foto che vedo online di Julia Roberts o Halle Berry negli anni '90", ha detto. La collezione è la sintesi tra l'heritage tutto italiano del brand e lo stile inconfondibile della modella, che ha aggiunto un tocco personale ai due degli modelli iconici del marchio, la 2750 e Alpina. Il primo è fedele all'originale in tutti gli elementi, ma si rinnova con un look total white dall'eleganza sofisticata. Alpina invece conserva i dettagli heritage pensati per gli escursionisti anni '50 e si aggiorna con un look bianco. Entrambi i modelli sono personalizzati con lacci tubolari, la label del progetto applicata all'interno e una comoda sacca in cotone. La campagna pubblicitaria è stata scattata all'interno degli iconici Milk Studios di Los Angeles a Gennaio 2022, dove Emily si è lasciata catturare dall'obiettivo della fotografa Zoey Grossman. (ANSA).