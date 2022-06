Il calciatore Son Heung-min nuovo ambasciatore Burberry

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il calciatore sudcoreano Son Heung-min, goleador professionista e pluripremiato della Premier League, è il nuovo testimonial di Burberry. La scelta è caduta su Son Heung-min, come spiega una nota della maison britannica, che "rimarrà nella storia del calcio come primo giocatore asiatico a co-vincere il Golden Boot 2021/2022 - premio annuale assegnato al miglior marcatore della Premier League - e per una carriera che racconta di grandi sogni realizzati grazie a lavoro e passione".

"Sono felice - commenta Son - di essere il nuovo ambasciatore di Burberry. Essendo io un atleta della Premier League, è un onore collaborare con un brand così ricco di eredità britannica.

Amo e condivido i valori di ricerca di immaginazione e innovazione così radicati nella storia di Burberry. Sono entusiasta del nuovo viaggio che svilupperemo assieme".

Nella campagna di lancio, Son Heung-min indossa tre look, tra cui giacca nera con cappuccio in nylon e cotone e maglione in misto lana lavorato a trecce cammello con decorazioni di cristalli della collezione Pre-Autunno/Inverno 2022, indossato con pantaloni cargo neri in cotone tecnico e sneakers bianche neutre in cotone con dettaglio logo; giacca d'archivio con cappuccio in nylon Burberry Check beige e pantaloncini coordinati al ginocchio, indossata con sneakers Arthur in nylon nero e pelle verniciata; cappotto sartoriale senza maniche in cammello e lana, cardigan in cashmere e lana cammello scuro con pannello staccabile in nylon, camicia in popeline di cotone bianco ottico, pantaloni smoking in lana mohair neri e cravatta nera in raso di seta dal taglio classico, tutti della collezione Pre-Autunno/Inverno 2022, stivaletti Chelsea in pelle nera con motivo Thomas Burberry Monogram. (ANSA).