Premi: il Margutta per le arti Sezione Moda ad Altaroma

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il Premio Margutta la via delle Arti, la cui XVI edizione si terrà il 9 giugno a Roma nel Museo Storico dei Bersaglieri, per la Sezione Moda è stato assegnato quest'anno ad Altaroma che ha "mantenuto viva la tradizione sartoriale e artigianale italiana valorizzando i giovani talenti". Ritira il riconoscimento Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine e consigliere del cda della società capitolina.

Il Premio Margutta - La Via delle Arti, ideato e diretto da Antonio Falanga, stavolta è patrocinato dall'Esercito Italiano, della Regione Lazio, dell'assessorato alla Cultura del Comune di Roma e dell'associazione Internazionale di Via Margutta, prodotta da Spazio Margutta e organizzata da Grazia Marino.

L'evento sarà condotto dalla giornalista Cinzia Malvini. Il premio consiste in un'opera realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco. Per gli altri premi, per la Sezione Istituzione, sarà conferito all'Esercito Italiano "per l'impegno, la dedizione e la professionalità che ha dimostrato, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19". Ritira il riconoscimento, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Pietro Serino. Per la Sezione Giornalismo, premio a Francesco Giorgino vice-direttore del TG1; per la Sezione Editoria ritira il premio Marco Ghigliani ad e direttore generale di La7 spa, società del Gruppo Cairo Communication. Per il Cinema, premio a Piera Detassis, presidente e direttrice artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Per la Televisione sarà premiata la conduttrice Roberta Capua. Per la Letteratura, premio a Vittorio Emanuele Parsi per il suo ultimo libro: Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale. Per le Serie Televisive, premio all'attore Francesco Montanari; per il Teatro, a Iaia Forte; per Arte&Design, a Henry Timi progettista artigiano imprenditore titolare dell'azienda omonima. Infine per l' Imprenditoria sarà premiata Officina Italia licenziataria del marchio Esercito, le cui collezioni sono realizzate con materiali ed equipaggiamenti dismessi, dopo essere stati utilizzati nell'ambito delle missioni nazionali e internazionali, secondo una filosofia ecocompatibile, in linea con la svolta green di Forza Armata. (ANSA).