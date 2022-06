Chanel sigla una partnership con il PoliMi

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Chanel ha siglato una partnership con il Politecnico di Milano, "in linea con la trasformazione sostenibile delle attività della Maison avviata diversi anni fa", come si legge in una nota.

L'obiettivo è fare leva sulle competenze del Politecnico per sviluppare nuovi modelli che tengano conto dei rapidi e profondi cambiamenti nelle attività manifatturiere del mondo del lusso, oltre che sostenere e accelerare l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di materiali e processi produttivi più sostenibili. La conduzione di queste attività di ricerca applicata, in stretta collaborazione con i ricercatori del Politecnico di Milano, contribuirà ad arricchire il corpus accademico dell'Ateneo.

Contestualmente Chanel avvierà iniziative di recruitment, valorizzazione dei talenti e formazione continua per i propri collaboratori. Oggi l'Italia gioca un ruolo fondamentale nelle attività manifatturiere della maison che, dall'acquisizione del calzaturificio Roveda nel 1999, ha acquisito nel tempo altre otto aziende specializzate in calzature, pelletteria, conceria e tessile. (ANSA).