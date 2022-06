Modelle di Chanel volano sulle camelie verso l'Arno

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Alla vigilia della sfilata evento Métiers d'art 2021/22, che Chanel porta in replica dopo Parigi a Firenze, martedì 7 giugno alla Stazione Leopolda, per lanciare il defilé la maison svela un video teaser e una serie d'illustrazioni, ideate per creare un legame tra l'immagine romantica già evocata lo scorso dicembre in occasione della sfilata che si era svolta per la prima volta negli spazi de le19M, nuovo edificio parigino concepito da Chanel e dedicato ai Métiers d'art della moda.

Nel video le modelle Pan Haowen, Mariam de Vinzelle e Akon Changkou compiono un onirico viaggio da Parigi e arrivano sospese in volo sulle camelie bianche, fiori simbolo di Chanel, sulle rive dell'Arno, dove i fiori si trasformano in imbarcazioni. Si parte da le19M, riconoscibile per la sua facciata progettata dall'architetto Rudy Ricciotti. Si arriva a Ponte Vecchio, luogo emblematico di Firenze, con le tre eroine vestite con le silhouette della collezione attraversano un universo da sogno che evoca il savoir-faire dei Métiers d'art: una foresta di camelie che ricorda quelle della Maison Lemarié, i plissé dell'Atelier Lognon, le spille e i sautoir dell'orafo Goossens e i bottoni gioiello della Maison Desrues. (ANSA).