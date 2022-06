Arriva la Fondazione Versace a sostegno comunità Lgbtqia +

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Capri Holdings Limited, a cui fanno capo i marchi Versace, Michael Kors e Jimmy Choo, annuncia in una nota la creazione di The Versace Foundation in relazione al Pride month 2022. La società ha promesso 10 milioni di dollari destinati alla missione della fondazione di promuovere e sostenere programmi, progetti e attività progettati per generare consapevolezza e sostegno per la comunità LGBTQIA +. La fondazione s'impegnerà con organizzazioni filantropiche e gruppi comunitari a sostenere la conservazione della storia e della cultura LGBTQIA +, nonché per promuovere il progresso dell'uguaglianza, del benessere e della sicurezza per la comunità LGBTQIA +.

"Sono orgogliosa che Versace - commenta Donatella Versace, a capo della direzione creativa del marchio - sia sempre stata conosciuta per la sua inclusività. Sono entusiasta per il supporto e l'assistenza che la Fondazione Versace porterà alla comunità LGBTQIA+".

"Siamo lieti di annunciare la creazione di The Versace Foundation", ha dichiarato John D. Idol, presidente e ad di Capri Holdings. "Tutti noi abbiamo il diritto di essere accettati, di essere amati e di essere i nostri sé più autentici. La Fondazione Versace ci consente di promuovere la nostra ricerca di equità, benessere e sicurezza LGBTQIA+, nonché di continuare ad essere un alleato per la comunità LGBTQIA+".

