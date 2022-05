Dolce debutta nel mondo del gaming

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Prende il nome da "Good game" - il saluto globale tra i gamer prima di ogni partita - il progetto con cui il brand Dolce&Gabbana debutta nel mondo del gaming. Il progetto si sviluppa attraverso una serie di iniziative, inclusa una partnership con Mkers per realizzare uno dei primi gemellaggi tra Gaming House mai documentati, SKNUPS per la creazione di contenuti e collezioni digital ad hoc e una collezione ideata per i gamer. L'obiettivo della collaborazione con MKers è raccontare il mondo dei gamer attraverso una web serie prodotta da Frame by Frame. La serie in 8 episodi mostrerà il dietro le quinte di quattro team e delle rispettive Gaming House provenienti da Italia, Giappone, Brasile e Stati Uniti. Come parte del progetto, Dolce&Gabbana ha anche stretto una partnership strategica con SKNUPS, una piattaforma di digital collectable per il metaverso, per creare e integrare nei principali videogiochi le proprie skin brandizzate. Per completare l'iniziativa, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno creato una collezione no gender in edizione limitata, composta da cappelli, t-shirt, pantaloni e felpe personalizzati con il logo DG incrociato, scritte iper digitalizzate e un mix di effetti glitch e colorazioni sfumate in tie-dye. (ANSA).