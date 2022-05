Gli artigiani di Hermes alle Ogr, 24.000 visitatori

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Sono stati oltre 24.000 i visitatori alle Ogr Torino dell'evento Hermès in the Making che per dieci giorni ha portato nella Sala Fucine delle Ogr il savoir-faire artigiano della maison Hermès.

"Il successo dell'evento, decretato dal grande riscontro di pubblico nazionale e internazionale, aggiunge un importante tassello alla storia delle Ogr Torino. Per dieci giorni arte, tecnologia e artigianalità si sono incontrate in un connubio di bellezza e innovazione, confermando la natura di Officina delle Ogr, centro di produzione, riparazione e trasmissione di valori senza tempo, di un saper fare incentrato sulla valorizzazione di idee, ingegno ed eccellenza. Contribuire all'attrattività di Torino, grazie a progetti che coinvolgano sempre più pubblici con uno spirito inclusivo e aperto, in sinergia con partner di eccellenza è una delle principali mission delle Ogr Torino" afferma Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino. "Siamo orgogliosi dell'interesse che la nostra maison e la sua realtà artigianale hanno suscitato presso il pubblico di Torino, del Piemonte e delle altre regioni d'Italia, abbiamo avuto visitatori venuti persino da oltralpe. Torino conferma di essere una città con un tessuto sociale innovativo, colto e curioso" commenta Francesca di Carrobio, ad di Hermès Italia.

Il pubblico ha potuto incontrare e dialogare con gli undici artigiani in mostra grazie alla presenza di interpreti specializzati. Dopo l'unica tappa italiana nella città di Torino, Hermès in the Making e gli artigiani della maison hanno altri appuntamenti internazionali: Troy a giugno, Singapore a settembre e Austin a ottobre. (ANSA).