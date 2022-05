Cavalli Resort, il viaggio di Puglisi tra NY e Miami

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Con la nuova collezione Resort 2023, Fausto Puglisi, direttore creativo della maison Roberto Cavalli, oltre a rileggere i codici iconici dell'archivio per ottenere un guardaroba versatile, iniettato con la giusta dose di eleganza, femminilità e di gioioso ecletticismo, continua la sua esplorazione del concetto di modern essentials, offrendo una collezione sfaccettata pensata per vestire le donne dal giorno alla notte.

Fausto Puglisi è l'uomo giusto nel posto giusto, e lo dimostra immaginando un viaggio da New York a Miami, a Palm Springs. Mescolando l'atmosfera metropolitana alla stravaganza multicolore di un paradiso desertico, lo stilista ha creato un mix irresistibile di chic & shock. Le donne Cavalli mostrano la loro personalità sfrontata sfoggiando impeccabili cappotti double-face in cashmere indossati sopra completi maschili in suede dall'aspetto denim, ma non hanno comunque paura di rivelare la loro seducente sensualità in abiti cut-out con spacchi profondi. Capi con gli animalier iconici del marchio, che spaziano da un motivo fagianella d'archivio a maxi macchie giaguaro jacquard e a stampe leopardate senza tempo, si alternano a modelli tinta unita per un equilibrio armonioso tra eccentricità e discrezione. Le scaglie di un sinuoso serpente sono invece ricreate attraverso tecniche laser su pellami pregiati. (ANSA).