Alla Scala a settembre i Sustainable Fashion Awards

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Tornano al Teatro alla Scala il prossimo 25 settembre, al termine delle sfilate della fashion week dedicata a lei, i Sustainable Fashion Awards, gli Oscar della moda sostenibile assegnati dalla Camera della moda italiana.

L'appuntamento di settembre segna l'ingresso di nuovi partner come l'Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite, che insieme alla Camera studierà un quadro preliminare di due diligence per misurare la sostenibilità del settore e assegnare i premi. Per la prima volta, la Camera ha anche creato un advisory committee composto da realtà no profit per una prima selezione della candidature, che saranno poi vagliate da una giuria internazionale presieduta da Ellen MacArthur, fondatrice dell'omonima fondazione, che assegnerà i 12 premi.

Rispetto al passato, oltre al cambio dei partner, da EcoAge di Livia Firth alle Nazioni unite, c'è anche un passaggio dal 'green' più prettamente ambientale a un concetto di sostenibilità totale, che abbraccia anche i diritti umani e l'inclusione. Anche per questo, "questa - ha detto il presidente di Camera Moda, Carlo Capasa - è l'edizione della maturità" dei premi, giunti al quinto appuntamento. (ANSA).