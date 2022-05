In spiaggia con stile ma libere dalla prova costume

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Anche il beachwear sposa una nuova libertà di stile, che respinge i condizionamenti dalle taglie, in nome di quella che ormai è la parola d'ordine delle griffe sulle passerelle e sulle riviste di moda, ovvero "inclusione".

Anche se, per quanto riguarda la moda per la spiaggia, c'è da fare una distinzione tra i nuovi costumi dedicati alle giovanissime, che restano molto sexy, con slip con laccetti, tanga e reggiseni a triangolo, oppure con interi che attingono dai costumi anni Settanta e dal trikini. Per le signore e per le ragazze dalle taglie più morbide, gli interi e i due pezzi si trasformano in modelli più coprenti e contenitivi delle forme.

Calzedonia ha pensato ad una linea di costumi in un'ampia gamma di taglie, adatti ad ogni tipo di silhouette, realizzata in tessuti e modelli che garantiscono maggior sostegno nei punti critici. Gli slip in questo caso possono essere a vita alta oppure drappeggiati sui fianchi. I reggiseni sono invece a balconcino, a canotta, a fascia imbottita, a triangolo graduato.

I costumi interi arrivano fino alla taglia XXL. Punta invece al monocolore Andreadamo, che firma una capsule realizzata per l'e-store Ssense, declinando in una nuova versione gli stilemi che hanno reso riconoscibile il marchio fondato da Andrea Adamo. Il brand di calzetteria Alto Milano presenta la sua seconda collezione di beachwear femminile, cui aggiunge anche una prima proposta di costumi da bagno maschili.

Per lei torna il bikini crochet con reggiseno a triangolo con il bordo doppiato in due colori. I bottom, trasversali e abbinabili ad ogni pezzo di sopra, sono slip in lycra pensati a tutte le silhouette. Quattro i modelli per l'uomo, comodi e funzionali, realizzati in tessuti di lusso. Miss Bikini Luxe propone una collezione dal design inedito, con nuovi motivi cachemire e fantasie indiane, colori esotici, dal rosa bubble, al malva, fino al verde pistacchio. Bikini, trikini e costumi interi delle due linee Luxe e 7Sins, comprendono anche copricostumi e borse della Beach Couture. Nuova la capsule Colors, che affianca la Black & White, anch'esse protagoniste, oltre le due linee principali, delle foto dal sapore rétro della nuova campagna scattata Porto Rico da Mégane Claire. (ANSA).