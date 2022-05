Miuccia Prada veste 'Elvis' di Baz Luhrman

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Sono firmati da Miuccia Prada, che ha collaborato con il regista Baz Luhrmann e con la costumista Premio Oscar Catherine Martin, diversi look dei protagonisti del film Elvis, che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 24 maggio e sarà nelle sale dal 22 giugno.

La pellicola è interpretata da Austin Butler nel ruolo di Elvis, Tom Hanks nei panni del suo enigmatico manager, il Colonnello Tom Parker, e Olivia DeJonge in quelli di Priscilla Presley, e ripercorre la vita e la musica di Elvis Presley, celebrandone lo stile iconico - e quello di un'intera epoca.

"Al centro di Elvis - spiega Catherine Martin - c'è la leggendaria storia d'amore tra Elvis e Priscilla. La bellezza e lo stile iconico di Priscilla Presley hanno segnato indelebilmente la cultura contemporanea: per Baz come per me era importante rimanere fedeli a questa eredità non semplicemente imitando gli abiti che Priscilla ha indossato, ma trovando un modo moderno per creare una connessione tra il pubblico di oggi e il suo stile epocale. Per noi è stato meraviglioso collaborare di nuovo con Miuccia. Ci siamo immersi negli archivi di Prada e Miu Miu, all'interno dei loro atelier di assoluta eccellenza, per compiere un percorso di traduzione dagli abiti storici della signora Presley ai costumi che sarebbero poi apparsi nel film." Miuccia Prada, Baz Luhrmann e Catherine Martin avevano già lavorato insieme nel 2013 per Il Grande Gatsby e ancora prima per il film Romeo+Juliet, del 1996. (ANSA).