Dr.Martens X National Gallery, l'arte negli anfibi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Dr. Martens X National Gallery" è il titolo della nuova collaborazione del marchio di calzature noto per gli anfibi e il prestigioso museo londinese, che celebra artisti come Monet, Van Gogh, Seurat. La collezione è solo l'ultima di una serie di collaborazioni del brand con artisti che hanno infranto le convenzioni, come Basquiat e Keith Haring.

La collaborazione di Dr. Martens con la National Gallery unisce le iconiche silhouette con l'arte di chi ha percorso la propria strada, senza uniformarsi alle mode, come i pittori impressionisti Claude Monet e Vincent van Gogh e il postimpressionista Georges Seurat che hanno scosso il mondo dell'arte con i loro approcci radicali e che continuano a ispirare i creatori di oggi. L'utilizzo audace dei colori e la pennellata con una forte connotazione espressiva del pittore olandese Van Gogh erano poco apprezzati ai suoi tempi, ma dopo la sua morte nel 1890, è stato riconosciuto come una delle figure più influenti nella storia dell'arte occidentale. Il suo iconico dipinto dei Girasoli è stato così stampato sullo stivale Original 1460, completo di occhielli dorati, lacci marrone scuro e la caratteristica cucitura gialla sul guardolo. (ANSA).