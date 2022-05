La top model Vittoria Ceretti protagonista campagna Pucci

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Pucci svela le prime immagini della campagna della collezione di debutto di Camille Miceli, nuova stilista che dirige la maison francese dal settembre 2021, dal titolo "La Grotta Azzurra". Protagonista la top model italiana del momento, Vittoria Ceretti. Realizzate dal fotografo Lachlan Bailey durante il lancio della collezione a Capri, luogo profondamente radicato nella storia della maison del gruppo LVMH e principale fonte d'ispirazione per la nuova collezione, le immagini catturano i coloratissimi capi del primo drop, ambientate in diversi angoli dell'isola, ognuno con un'atmosfera estiva che trasmette il senso della Dolce Vita italiana. Le vivaci stampe degli abiti, top, pantaloni e accessori, abbinate o accostate in uno stile mix-and-match, si uniscono per creare una silhouette moderna e senza tempo, caratterizzata da un'eleganza giocosa. Una visione contemporanea che si traduce nel nuovo corso della maison, un formato "see now, buy now", connesso alla vivacità del momento e al desiderio di ultra-connettività. Di origine francese da parte di madre e italiana da parte di padre, Camille Miceli è entrata nel mondo della moda da giovanissima grazie ad uno stage da Azzedine Alaia. Dopo il diploma di maturità, ha ha lavorato nell'ufficio stampa di Chanel per otto anni. Come designer ha collaborato anche con a Karl Lagerfeld, con Marc Jacobs e con Nicolas Ghesquière, passando dalle pubbliche relazioni alla creazione di accessori.

