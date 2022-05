Belen firma seconda capsule per bimbe per Original Marines

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il brand di childrenwear Original Marines e Belen Rodriguez confermano per il secondo anno consecutivo la loro partnership, presentando la nuova capsule "Belen for Original Marines", una limited edition dedicata alle bambine da 5 a 14 anni.

Dopo il successo della prima capsule baby dedicata alla nascita della figlia della showgirl Luna Marì, è stata riconfermata la collaborazione con il brand, per una nuova capsule per la primavera/estate.

"Amor de mi vida…" è una collezione a base di abiti, camicie, bluse, T-shirt, gonne, tute, shorts, ampi e pants, dallo stile glamour e dall'allure metropolitano, pensati per le bambine che si destreggiano quotidianamente tra ultimi giorni di scuola e divertenti pomeriggi con le amiche.

I colori puntano a una palette naturale come panna, biscotto e blu denim, per tessuti freschi come garza e misto lino. Glitter dorati e ricami in lurex conferiscono ai capi un tocco di glamour. La collezione è in vendita a partire dal 16 maggio negli store Original Marines e sull'online store del brand. (ANSA).