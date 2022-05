Mostre: Il Viaggio del mondo in 80 gioielli di Raspini

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Giovanni Raspini, "architetto per professione e argentiere per passione" come il designer aretino ama raccontarsi, presenta un nuovo capitolo delle sue grandi mostre di gioielleria con "Il giro del mondo in 80 gioielli, che dopo aver toccato Milano a Palazzo Visconti, fa tappa a Roma, nella Coffee House di Palazzo Colonna, dal 12 al 15 maggio.

Stimolato dal successo ottenuto nelle precedenti edizioni, Wild (2016), Vanitas Mundi (2017), Nautilus (2019) e Gioielli da una Wunderkammer (2020), Giovanni Raspini continua il suo progetto creativo nel mondo del gioiello contemporaneo e della bellezza fuori dal tempo.

Il Giro del Mondo in ottanta gioielli è un viaggio affascinante alla ricerca del bello e della creatività senza confini. In questo senso l' ideatore del progetto, assume il ruolo di un nomade contemporaneo intento a far dialogare il suo concetto stilistico di gioiello e la sua creazione orafa con l'identità più autentica di ogni luogo del mondo. In mostra ottanta pezzi unici, ispirati ad elementi naturali e manufatti propri dei luoghi e delle culture dei cinque continenti (Europa, Africa, Asia, Americhe e Oceania-Antartide), raccolti in trenta importanti parure, composte da collane, bracciali, anelli ed orecchini. Opere create all'insegna dell'eccellenza artigiana.

Quale simbolo della mostra è stata scelta una grande mongolfiera-gioiello, realizzata in bronzo dallo stilista toscano insieme agli scultori Lucio Minigrilli ed Erika Corsi.

Il tema del viaggio, nell'arte e nella vita, è antico come l'infanzia del mondo. Molti racconti di viaggi metaforici e simbolici, narrano in realtà l'incredibile percorso del genere umano. Anche quello di Giovanni Raspini è un viaggio concettuale. Sorvolando il globo terracqueo con la sua mongolfiera, trova ispirazione nella bellezza: dai molteplici elementi naturali, ai costumi culturali di popoli e genti, ai monumenti realizzati dall'uomo, per giungere al fascino eterno e luminoso delle gemme e dei metalli preziosi.

A corredo della mostra è stato realizzato un volume edito da Edifir Firenze, con introduzione di Franco Cardini, numerosi testi dedicati ed un accurato catalogo fotografico. (ANSA).