I 90 anni di Valentino, ultimo imperatore della moda

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Finiti i tempi di feste faraoniche con centinaia di invitati che arrivavano a Roma da tutto il mondo con i loro jet privati, "a causa della pandemia che ancora non è stata debellata e della paura del contagio", Valentino Garavani, Ultimo Imperatore della Moda, festeggerà l'11 maggio a Roma i suoi memorabili 90 anni, circondato dai suoi amici più intimi. Tra questi l'inseparabile compagno di vita e di affari Giancarlo Giammetti, Daniela Giardina, portavoce storica dello stilista, i fratelli brasiliani Sean e Anthony de Souza e i loro genitori Carlos Souza e la socialite brasiliana Charlene Shorto de Ganay, entrambi ex pierre di Valentino.

"Valentino non concede interviste ultimamente - spiega Daniela Gardina al telefono con l'ANSA - per evitare contatti, ma anche per non creare pericolosi assembramenti. Sarà tuttavia felice di festeggiare il suo compleanno con il suo entourage di sempre. Ricordiamo con piacere l'epoca degli eventi oceanici, ma quel modo di festeggiare non esiste più portato via dalla pandemia". Ma forse non esiste più neppure quel mondo glamour tanto amato da Valentino Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, nato a Voghera, l'11 maggio 1932, creatore negli anni Sessanta dell'omonimo marchio del lusso a Roma, con sede prima in via Condotti e poi nell'iconico atelier di Piazza Mignanelli.

Ben presto frequentato dalle lady del jet set internazionale, e ora diretto da Pierpaolo Piccioli. La Città Eterna è sempre stata la sede del "cuore" di Valentino, pur avendo scelto Parigi per sfilare con il pret a porter sin dal 1975 e con l'haute couture dal 1988. (ANSA).