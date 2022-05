Moda e web, Gucci e Armani i brand di cui si parla di più

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Gucci e Armani si confermano i brand di cui si parla di più sul web. Crescono, invece, le menzioni di Chanel che, rispetto all'ultimo trimestre del 2021, supera Louis Vuitton e scala in terza posizione. È quanto emerge dalla seconda edizione del report sulla reputazione delle maison, realizzato da Comin & Partners in collaborazione con KPI6, e in partnership con Il Foglio della Moda. Nello studio, basato sulla metodologia del "web e social listening" Gucci si conferma anche il marchio più apprezzato dal pubblico in rete, seguito da Armani e Dolce & Gabbana, che guadagna una posizione aggiudicandosi il podio. Il vintage e l'inclusione di genere tra i temi più apprezzati in rete. Dall'analisi, relativa al periodo ottobre 2021-marzo 2022, si riscontra una predilezione da parte degli utenti per uno stile vintage che richiami la storia dei brand.

Un altro macro tema d'interesse è quello dell'inclusione di genere. In tal senso, le maison più menzionate nelle conversazioni online sono Prada e Valentino, che hanno fatto di questo argomento un punto di forza della propria strategia aziendale, abbracciando uno stile non binario con abiti versatili che si adattano sia al guardaroba maschile che a quello femminile. Ma anche la capacità di prendere posizione sui temi di attualità è un elemento di rilievo.

Dall'indagine emerge, inoltre, che il mondo della moda sul web si attiva soprattutto in relazione agli eventi fisici. È un fenomeno che va sotto il nome di "Phygital". La moda si prepara poi ad approdare nel Metaverso, lo spazio tecnologico annunciato dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, per soddisfare le diverse esigenze di un pubblico sempre più ampio. (ANSA).